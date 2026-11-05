Eggler-Bargehr und Feurstein vor Wiederwahl

Auch im Volksanwaltsausschuss gab es ein klares Ergebnis: Die Abgeordneten stimmten einstimmig dafür, Klaus Feurstein für eine zweite Periode vorzuschlagen. Trotz einer Gegenkandidatin setzte sich der bisherige Amtsinhaber durch. „Klaus Feurstein hat in den vergangenen sechs Jahren gezeigt, dass er diese Aufgabe mit viel Engagement erfüllt. Nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch über alle Parteigrenzen hinweg genießt die Institution des Landesvolksanwalts deshalb großes Vertrauen und Ansehen“, erläuterte der Ausschussvorsitzende Reinhold Einwallner (SPÖ). Für den Volksanwalt wird es die letzte Amtszeit sein, mehr als zwei erlaubt das Gesetz nicht.