Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Hearings überzeugt

Eggler-Bargehr und Feurstein vor Wiederwahl

Vorarlberg
05.11.2026 08:25
Mit gewohnt kritischem Blick wird Brigitte Eggler-Bargehr auch weiterhin über die ...
Mit gewohnt kritischem Blick wird Brigitte Eggler-Bargehr auch weiterhin über die Finanzgeschäfte des Landes und dessen Gesellschaften wachen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Kontroll-Duo des Vorarlberger Landtags überzeugte in den Landtagsausschüssen auf ganzer Linie: Rechnungshofdirektorin Brigitte Eggler-Bargehr und Landesvolksanwalt Klaus Feurstein haben die nötige Rückendeckung für die Wahl am 18. November sicher – trotz unterschiedlicher Hürden bei den Mehrheiten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwei wichtige Personalentscheidungen im Vorarlberger Landtag stehen vor dem Abschluss: Sowohl Landesrechnungshof-Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr als auch Landesvolksanwalt Klaus Feurstein haben in den jeweiligen Ausschüssen die notwendige Rückendeckung für eine weitere Amtszeit erhalten. Die offiziellen Wahlen für beide Funktionen werden bei der kommenden Landtagssitzung am 18. November über die Bühne gehen. Für die Bestätigung des Landesvolksanwalts ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich, während für die Wiederwahl der Landesrechnungshof-Direktorin die einfache Mehrheit reicht. Nach den eindeutigen Voten in den Ausschüssen gilt die Wiederbestellung des Duos jedoch als gesichert.

Zweckmäßig, sparsam und korrekt
Im Kontrollausschuss gab es eine breite Zustimmung für Brigitte Eggler-Bargehr. Die Direktorin des Landesrechnungshofs überzeugte sämtliche Fraktionen mit ihren Plänen für die kommenden Jahre. „Frau Eggler-Bargehr hat hervorragende Arbeit geleistet und sich Respekt über die Parteigrenzen hinaus verschafft“, resümierte Eva Hammerer, Obfrau des Kontrollausschusses. Mit ihren unbestrittenen Kompetenzen werde Eggler-Bargehr weiterhin für eine sorgsame Kontrolle der zweckmäßigen, sparsamen und korrekten Verwendung der öffentlichen Mittel sorgen. Für Eggler-Bargehr ist es die dritte Amtszeit. Beim Landesrechnungshof ist eine mehrmalige Wiederwahl zulässig.

Klaus Feurstein wird sich weiterhin um die Belange der Bürger kümmern.
Klaus Feurstein wird sich weiterhin um die Belange der Bürger kümmern.(Bild: Landesvolksanwalt für Vorarlberg)

Auch im Volksanwaltsausschuss gab es ein klares Ergebnis: Die Abgeordneten stimmten einstimmig dafür, Klaus Feurstein für eine zweite Periode vorzuschlagen. Trotz einer Gegenkandidatin setzte sich der bisherige Amtsinhaber durch. „Klaus Feurstein hat in den vergangenen sechs Jahren gezeigt, dass er diese Aufgabe mit viel Engagement erfüllt. Nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch über alle Parteigrenzen hinweg genießt die Institution des Landesvolksanwalts deshalb großes Vertrauen und Ansehen“, erläuterte der Ausschussvorsitzende Reinhold Einwallner (SPÖ). Für den Volksanwalt wird es die letzte Amtszeit sein, mehr als zwei erlaubt das Gesetz nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
05.11.2026 08:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
2° / 7°
Symbol heiter
Bludenz
0° / 10°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
1° / 8°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 9°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Mehr Vorarlberg
In Hearings überzeugt
Eggler-Bargehr und Feurstein vor Wiederwahl
Slalom-Asse startklar
Quali-Dominator steht vor siebtem Levi-Streich
Sport Tv Logo
„Schwabe“ Yanik Spalt
ÖFB-Juwel glänzte beim Debüt in der Königsklasse
Kein Geschäftssinn
Frau (34) tappte blauäugig in die Schuldenfalle
Sonderedition
Ländle-Briefmarke dient als Christbaumschmuck
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf