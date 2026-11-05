In der alten Heimat soll der erste Sieg gelingen

Das Zweitliga-Derby zwischen Liefering und Austria Salzburg wirft seine Schatten voraus. Tobias Rohrmoser kehrt erstmals als Violetter in die Red Bull Arena zurück, wo er bislang noch keinen Sieg feiern durfte. Bei den Maxglanern fühlt er sich richtig wohl, ist dankbar für die Chance und will seinen Ex-Klub besiegen.
Alle neune! Freitag duellieren sich der FC Liefering und Austria Salzburg zum neunten Mal. Die Bilanz bisher ist eindeutig: Die Jungbullen haben viermal gewonnen, dreimal gab es keinen Sieger und nur einmal feierten die Violetten einen Dreier. Das war allerdings beim bislang letzten Duell im März, als die Austria zuhause in Maxglan 2:0 gewinnen konnte.
Ein Heimspiel wird es stimmungstechnisch wohl auch dieses Mal wieder, obwohl die Partie in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim stattfindet. Wie die Austria gestern vermeldete, wurden im Rahmen ihres Kontingents bereits 4000 Tickets verkauft. Deshalb bekommt sie wie im September ’25 auch den Oberrang der Südtribüne zugesprochen. Auf der Westtribüne können neutrale Zuschauer Platz nehmen. Einer erneut sehr stimmungsvollen Partie steht also nichts im Wege: „Es wird sicher ein richtig cooles Spiel“, freut sich Tobias Rohrmoser bereits.
Für den Rechtsverteidiger ist es ein besonderes Duell: Erstmals spielt der der Ex-Bulle, der vier Zweitliga-Spiele für Liefering absolvierte und zwölf Jahre lang in der Red Bull Akademie kickte, im violetten Trikot in seiner alten Heimat. „Es ist mir klar, dass ich sehr viele Jahre dort gespielt habe, es ist ein besonderes Spiel für mich. Ich werde viele Freunde dort treffen“, erklärte der Salzburger im Gespräch mit der „Krone“.
Sein Wechsel sorgte im Jänner für viel Aufsehen. Wie berichtet hatte er im September 2025 bei den beiden Treffern der Austria gegen die Jungbullen gejubelt, was den Verantwortlichen Lieferings nicht gepasst haben soll.
Mittlerweile fühlt er sich im violetten Trikot jedenfalls richtig wohl: „Ich finde, die Austria war ein richtiger Schritt. Der Verein ist cool und ich kann mich gut weiterentwickeln.“ 25 Einsätze hat er bereits vorzuweisen, ein Treffer gelang dem 19-Jährigen bislang. In der aktuellen Saison trägt er als Stammkraft seinen Teil zu den Erfolgen bei, das Selbstbewusstsein vor dem Derby ist dementsprechend groß. „Wir können mit breiter Brust anreisen!“
Austria Salzburg als leichter Favorit
Tabellarisch gesehen geht die Austria als Viertplatzierter als Favorit in das Match gegen den Tabellensiebenten. „Man wird in den nächsten Wochen sehen, dass wir immer Gas geben am Platz. Wir schauen, dass wir uns gut vorbereiten“, versprach Rohrmoser und will in seiner alten Heimat den ersten Auswärtssieg der Austria bei Liefering einfahren. Auch mit den Jungbullen gelang ihm nie ein Sieg . . .
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