In der alten Heimat soll der erste Sieg gelingen

Ein Heimspiel wird es stimmungstechnisch wohl auch dieses Mal wieder, obwohl die Partie in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim stattfindet. Wie die Austria gestern vermeldete, wurden im Rahmen ihres Kontingents bereits 4000 Tickets verkauft. Deshalb bekommt sie wie im September ’25 auch den Oberrang der Südtribüne zugesprochen. Auf der Westtribüne können neutrale Zuschauer Platz nehmen. Einer erneut sehr stimmungsvollen Partie steht also nichts im Wege: „Es wird sicher ein richtig cooles Spiel“, freut sich Tobias Rohrmoser bereits.