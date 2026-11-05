Regieren mit Herz oder Härte

Es kommt ja selten vor, dass einer oder eine in die Politik geht, nur um geliebt zu werden. Jörg Haider war so einer. Nach ihm mögen Leute wie Sebastian Kurz oder Karl-Heinz Grasser oder auch Heinz-Christian Strache Ausnahmen gewesen sein. Die gierten regelrecht nach der Liebe der Massen. Das geht nie gut. Die meisten anderen sind schon froh, wenn ihnen etwas Respekt entgegengebracht wird. Da hat man, wenn man das Geschäft der Politik heil überstehen will, einen Vorteil, wenn einem die Zuneigung der Menschen recht gleichgültig ist.