Das machen die Salzburg-Spieler im Flugzeug

Dutzende Menschen in Salbeigrün, jeder mit einer Tasche in Handgepäckgröße, versammelten sich am Mittwochnachmittag am Salzburger Flughafen. Beim genaueren Hinsehen wurde schnell klar: Hier handelt es sich um die Delegation der Bullen, die sich auf den Weg nach Brüssel macht. Dort steht am Donnerstagabend (18.45 Uhr, live auf Canal +) am vierten Spieltag der Ligaphase der Europa League die Auswärtspartie gegen den RSC Anderlecht an.