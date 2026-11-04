Christbaum tritt am Montag Weg in die Stadt an

Am Montag ist es so weit: Der Christbaum für den 52. Salzburger Christkindlmarkt wird geerntet und in die Stadt transportiert. Dieses Jahr kommt der Nadelbaum aus Golling. Die rund 25 Meter hohe Fichte wird von der Familie Wimmer gespendet.
Der rund 70 Jahre alte und rund sechs Tonnen schwere Baum zeichnet sich durch seine gleichmäßige, dichte Verzweigung aus. Am Montagabend soll der Baum am Residenzplatz fertig aufgestellt sein. Rund 1000 LED-Lampen werden die Fichte heuer prächtig schmücken.
Der 52. Salzburger Christkindlmarkt wird am Donnerstag, dem 19. November 2026, mit der Illumination des Christbaums offiziell eröffnet. Bis einschließlich 1. Jänner 2027 ist der Christkindlmarkt täglich für Besucherinnen und Besucher geöffnet.
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