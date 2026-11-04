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32. Bergfilmfestival

Von heimischen Almen bis zum Mount Everest

Salzburg
04.11.2026 19:00
38 Filme, fünf Vorträge sowie eine Podiumsdiskussion stehen heuer auf dem Programm.
38 Filme, fünf Vorträge sowie eine Podiumsdiskussion stehen heuer auf dem Programm.(Bild: Krone KREATIV/Bergfilmfestival Salzburg)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Das Salzburger Bergfilmfestival bringt auch heuer wieder große und kleine Abenteuer auf die Kinoleinwand. Mit 38 Filmen aus sieben Ländern, internationalen Gästen und einer Weltpremiere verspricht Festivalleiter Martin Hasenöhrl das bislang beste Programm.

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Wir sind ein Bauernmarkt mit lokalen Produkten und internationalen Spezialitäten“, sagt der Kurator Martin Hasenöhrl über das Bergfilmfestival in Salzburg. Bei der 32. Ausgabe von 11. bis 22. November wird wieder die lokale und internationale Bergwelt auf die Leinwand nach Salzburg geholt. Das Festival bietet auch bei dieser Ausgabe eine bunte Mischung aus spektakulären Bergabenteuern und persönlichen Lebensgeschichten.

Es ist seine neunte Auflage: Hasenöhrl versuchte sich an einem Siebentausender in China.
Es ist seine neunte Auflage: Hasenöhrl versuchte sich an einem Siebentausender in China.(Bild: Andreas Tröster)
Es ist seine neunte Auflage: Hasenöhrl versuchte sich an einem Siebentausender in China.
Es ist seine neunte Auflage: Hasenöhrl versuchte sich an einem Siebentausender in China.(Bild: Bergfilmfestival Salzburg)

Auch heimische Filmemacher erhalten wieder die Gelegenheit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. Darunter der gehbehinderte Nico Forchthammer. Trotz seiner körperlichen Einschränkung wollte er sämtliche Almen im Großarltal besuchen. Sein Kurzfilm „Die letzte Alm“ begleitet ihn bei dieser besonderen Herausforderung. Dabei porträtiert er fünf Almen und ihre Bewirtschafter und zeigt, welche Bedeutung die Almwirtschaft für die Region hat.

Zu den Höhepunkten zählt die Weltpremiere von „Phunjo“. Der Film erzählt die Geschichte der Nepalesin Phunjo Jhangmu Lama, einer der schnellsten Höhenbergsteigerinnen der Welt. Die Produktion stammt vollständig aus Nepal und wird in Salzburg mit Untertiteln gezeigt. „Einige aus dem Filmteam werden bei der Premiere hier vor Ort sein. Die Visa sind schon ausgestellt“, lässt der Hasenöhrl wissen.

Spektakuläre Bergaufnahmen werden im Das Kino zu sehen sein.
Spektakuläre Bergaufnahmen werden im Das Kino zu sehen sein.(Bild: Andreas Tröster)

Neben dem Das Kino in der Stadt Salzburg werden auch einige Filme im Kunsthaus Nexus in Saalfelden oder im Das Zentrum in Radstadt gezeigt werden. „Wir wollen bewusst auch in den Gauen etwas bieten“, so Hasenöhrl.

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„Es könnte das beste Programm sein, das es jemals beim Bergfilmfestival gab“, kommt über die Lippen des sichtlich stolzen Festivalleiters.

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