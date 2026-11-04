Von heimischen Almen bis zum Mount Everest

Das Salzburger Bergfilmfestival bringt auch heuer wieder große und kleine Abenteuer auf die Kinoleinwand. Mit 38 Filmen aus sieben Ländern, internationalen Gästen und einer Weltpremiere verspricht Festivalleiter Martin Hasenöhrl das bislang beste Programm.
Wir sind ein Bauernmarkt mit lokalen Produkten und internationalen Spezialitäten“, sagt der Kurator Martin Hasenöhrl über das Bergfilmfestival in Salzburg. Bei der 32. Ausgabe von 11. bis 22. November wird wieder die lokale und internationale Bergwelt auf die Leinwand nach Salzburg geholt. Das Festival bietet auch bei dieser Ausgabe eine bunte Mischung aus spektakulären Bergabenteuern und persönlichen Lebensgeschichten.
Auch heimische Filmemacher erhalten wieder die Gelegenheit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. Darunter der gehbehinderte Nico Forchthammer. Trotz seiner körperlichen Einschränkung wollte er sämtliche Almen im Großarltal besuchen. Sein Kurzfilm „Die letzte Alm“ begleitet ihn bei dieser besonderen Herausforderung. Dabei porträtiert er fünf Almen und ihre Bewirtschafter und zeigt, welche Bedeutung die Almwirtschaft für die Region hat.
Zu den Höhepunkten zählt die Weltpremiere von „Phunjo“. Der Film erzählt die Geschichte der Nepalesin Phunjo Jhangmu Lama, einer der schnellsten Höhenbergsteigerinnen der Welt. Die Produktion stammt vollständig aus Nepal und wird in Salzburg mit Untertiteln gezeigt. „Einige aus dem Filmteam werden bei der Premiere hier vor Ort sein. Die Visa sind schon ausgestellt“, lässt der Hasenöhrl wissen.
Neben dem Das Kino in der Stadt Salzburg werden auch einige Filme im Kunsthaus Nexus in Saalfelden oder im Das Zentrum in Radstadt gezeigt werden. „Wir wollen bewusst auch in den Gauen etwas bieten“, so Hasenöhrl.
„Es könnte das beste Programm sein, das es jemals beim Bergfilmfestival gab“, kommt über die Lippen des sichtlich stolzen Festivalleiters.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.