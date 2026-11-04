Von heimischen Almen bis zum Mount Everest

Auch heimische Filmemacher erhalten wieder die Gelegenheit, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. Darunter der gehbehinderte Nico Forchthammer. Trotz seiner körperlichen Einschränkung wollte er sämtliche Almen im Großarltal besuchen. Sein Kurzfilm „Die letzte Alm“ begleitet ihn bei dieser besonderen Herausforderung. Dabei porträtiert er fünf Almen und ihre Bewirtschafter und zeigt, welche Bedeutung die Almwirtschaft für die Region hat.