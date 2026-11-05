„Bitte gebt uns keine leeren Versprechen mehr!“

Eva Fuchslechner, Chefin im Seniorenheim Farmach, hat aber auch eine gute Nachricht: „Momentan gibt es bei uns keine Personalnot. Wir machen das Beste aus der räumlichen Situation.“ Ihr Wunsch zu den Plänen: „Dass wir nicht weiter vertröstet werden.“ Mit der Schule für Sozialbetreuungsberufe hat Saalfelden auch eine eigene Schmiede für Pflegepersonal. „Es werden viele ausgebildet, aber es fehlen dann Jobs in der Region“, merkt Alexandra Messner an.