„Kein Bauer spritzt freiwillig mehr als notwendig“

Wie viel Pflanzenschutz ist angebracht, wie viel ist zu viel? Der steirische Bauernbund-Direktor Bernd Brodtrager kennt das Spannungsfeld aus seinem eigenen Betrieb. Während er sich gegen Vorwürfe von Global 2000 wehrt, kämpft er auf seinen Feldern mit Schädlingen und fehlenden Alternativen. Auch der zunehmende Konkurrenzdruck durch importierte Erdäpfel beschäftigt den Jungbauern.
Bernd Brodtrager hält einen Erdapfel hoch, der von kleinen schwarzen Löchern übersät ist. „Das war der Drahtwurm“, sagt er. Zehn bis 15 Prozent seiner Ernte seien deshalb unverkäuflich. Bekämpfen darf er den Schädling seit 2014 nicht mehr, das einzige wirksame Mittel wurde vom Markt genommen. „Zu Recht“, schiebt der Jungbauer hinterher. „Aber Alternativen gibt es bislang nicht.“
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