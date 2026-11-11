„Kein Bauer spritzt freiwillig mehr als notwendig“

Bernd Brodtrager hält einen Erdapfel hoch, der von kleinen schwarzen Löchern übersät ist. „Das war der Drahtwurm“, sagt er. Zehn bis 15 Prozent seiner Ernte seien deshalb unverkäuflich. Bekämpfen darf er den Schädling seit 2014 nicht mehr, das einzige wirksame Mittel wurde vom Markt genommen. „Zu Recht“, schiebt der Jungbauer hinterher. „Aber Alternativen gibt es bislang nicht.“