„Robotertrainer“ für Zukunft der Chipindustrie

Welche neuen Berufsbilder entstehen könnten, zeigt der zunehmende Einsatz von Robotik und Automatisierung in der Produktion. Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria brachte dabei auch den Beruf des „Robotertrainers“ ins Spiel. Solche Fachkräfte könnten künftig eine wichtige Rolle dabei spielen, Industrieroboter zu trainieren und automatisierte Produktionsabläufe zu optimieren. Auch der Umgang mit Produktionsdaten und deren Auswertung gewinnt an Bedeutung. Die Digitalisierung der Fertigung müsse stärker in die Ausbildung einfließen, wurde in der Diskussionsrunde betont.