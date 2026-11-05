Rian: „Vielleicht ist es ein wenig leichtsinnig“

Und abseits der Bühne? Da machen ihn vor allem gutes Essen, Reisen und Sport glücklich. Besonders freut er sich nun auf seine Rückkehr in den Wiener Gasometer, mit dem er viele Erinnerungen verbindet: „Dieser Ort hat für mich einen sehr emotionalen Wert. Ich war dort schon vor zehn Jahren bei Konzerten und habe später meine bisher größte Bühnenshow gespielt.“

Wer am 8. Dezember mitbestimmen möchte, was Rian auf der Bühne macht, sollte schnell sein und sich und sich Tickets bei www.oeticket.com holen.