Stimmen Sie über Österreichs Wort des Jahres ab!

Stocker-Zitat unter den Unsprüchen

Weniger umfangreich fällt die Vorauswahl bei den Sprüchen und Unsprüchen des Jahres aus. Hier stehen jeweils drei Zitate zur Abstimmung. Einer der Kandidaten für den Unspruch des Jahres stammt von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Seine Aussage „Also Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit, weil Kinderbetreuung für mich ... Ich würde das nicht als Arbeit sehen. Ich sag‘s ganz ehrlich“ hatte für heftige Kritik gesorgt. Später entschuldigte sich Stocker für seine Wortwahl.