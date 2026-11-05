Kärnten fehlt Gesetz gegen Fluss-Verbauungen

Von Jahr zu Jahr steigen die Temperaturen, Niederschläge bleiben aus und Wasserstände gehen zurück: Die Umweltschutzorganisation WWF warnt Kärntens Flüsse weiter zu verbauen, allen voran die Lieser. Kritik gibt es auch an bestehenden Wasserkraftanlagen.
„Angesichts zunehmender Hitze und Dürre ist es fahrlässig, intakte Flüsse weiter zu verbauen. Bund und Länder müssen sie verbindlich schützen und die Renaturierung vorantreiben“, sagt WWF-Expertin Bettina Urbanek. Der neue WWF-Flüssereport sei ernüchternd: Zwei Drittel der österreichischen Flussstrecken sind rechtlich nicht vor weiterem Wasserkraftausbau geschützt. Viele davon könnten außerdem renaturiert werden.
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