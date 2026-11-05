Kärnten fehlt Gesetz gegen Fluss-Verbauungen

„Angesichts zunehmender Hitze und Dürre ist es fahrlässig, intakte Flüsse weiter zu verbauen. Bund und Länder müssen sie verbindlich schützen und die Renaturierung vorantreiben“, sagt WWF-Expertin Bettina Urbanek. Der neue WWF-Flüssereport sei ernüchternd: Zwei Drittel der österreichischen Flussstrecken sind rechtlich nicht vor weiterem Wasserkraftausbau geschützt. Viele davon könnten außerdem renaturiert werden.