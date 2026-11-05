„Mein rechter Fuß bekommt wirklich immer alles ab“

Wobei sie auch da nicht um das Eine oder Andere neue Wehwehchen herumkam, diesmal der Zeh auf dem ohnehin schon bedienten Haxn’ dran glauben musste. „Ich bin mir beim Anschieben drüber gefahren, sie ist noch recht angeschwollen“, grinst Beierl. „Und schon wieder der rechte Fuß – der bekommt wirklich immer alles ab!“

Typisch skandinavisches Wetter

Wirklich gebremst wurde die Polizeisportlerin davon aber nicht. Die insgesamt 24 Durchgänge in neun Lillehammer-Tagen versprechen für die neue Saison einiges. „Zeitlich hat das sehr gut ausgeschaut, bin ich aktuell nicht mehr weit weg.“ Dabei waren die Bedingungen in Norwegen alles andere als optimal – zumindest für die Hälfte des Trips, den Beierl im vom Weltcup gewohnten Teamhotel verbrachte. „Zuerst war das Wetter richtig lässig, dann hat’s immer geschüttet. Skandinavien halt“, lacht das Bob-Ass. „Ein gute Fahrt pro Tag war drin, das ist das Wichtigste.“