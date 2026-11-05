Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bob-Ass Katrin Beierl

„Mein rechter Fuß bekommt wirklich immer alles ab“

Wintersport
05.11.2026 07:30
Bei der EM gab’s für die 33-Jährige dann erste Silbermedaille.
Bei der EM gab’s für die 33-Jährige dann erste Silbermedaille.(Bild: Viesturs Lacis/IBSF)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Bob-Ass Katrin Beierl steckt aktuell mittendrin in der Vorbereitung auf die neue Saison. Mit der „Krone“ sprach die Himbergerin über das Trainingslager in Norwegen, kleine Wehwechen und die Partnerfrage im Zweierbob. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Auftakt in die neue Bob-Saison steigt zwar erst Ende November, der große Stress hat für ÖBSV-Ass Katrin Beierl aber schon längst begonnen. Zuletzt spulte die Himbergerin Kilometer auf der WM-Strecke von 2027 im norwegischen Lillehammer ab, aktuell feilt sie auf der umgebauten Bahn in Innsbruck-Iglis an der Wettkampf-Form.

Verletzung als nervige Klette
Und die war bei der 33-Jährigen ja zuletzt so eine Sache für sich. Der kurz vor den Olympischen Winterspielen erlittene Bruch des rechten Mittelfußknochens, der Beierl vermutlich um die realistische Medaillen-Chance brachte, klebte auch in der Vorbereitung wie eine Klette an ihr. „Im Sprint ist nach wie vor Luft nach oben, da merke ich schon noch eine kleine Einschränkung. Dafür sind die Kraftwerte super. Alles in allem bin ich mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden“, erzählt die EM-Silbermedaillen-Gewinnern von 2026.

In Lillehammer spulte die Himbergerin fleißig Trainings-Kilometer ab.
In Lillehammer spulte die Himbergerin fleißig Trainings-Kilometer ab.(Bild: Katrin Beierl)

Wobei sie auch da nicht um das Eine oder Andere neue Wehwehchen herumkam, diesmal der Zeh auf dem ohnehin schon bedienten Haxn’ dran glauben musste. „Ich bin mir beim Anschieben drüber gefahren, sie ist noch recht angeschwollen“, grinst Beierl. „Und schon wieder der rechte Fuß – der bekommt wirklich immer alles ab!“

Typisch skandinavisches Wetter
Wirklich gebremst wurde die Polizeisportlerin davon aber nicht. Die insgesamt 24 Durchgänge in neun Lillehammer-Tagen versprechen für die neue Saison einiges. „Zeitlich hat das sehr gut ausgeschaut, bin ich aktuell nicht mehr weit weg.“ Dabei waren die Bedingungen in Norwegen alles andere als optimal – zumindest für die Hälfte des Trips, den Beierl im vom Weltcup gewohnten Teamhotel verbrachte. „Zuerst war das Wetter richtig lässig, dann hat’s immer geschüttet. Skandinavien halt“, lacht das Bob-Ass. „Ein gute Fahrt pro Tag war drin, das ist das Wichtigste.“

Bei der Bob-EM in St. Moritz holte Beierl im Monobob Silber.
Bei der Bob-EM in St. Moritz holte Beierl im Monobob Silber.(Bild: EPA/MAYK WENDT)

Partnerfrage im Zweierbob
Apropos wichtig: Das ist auch die Frage, welche Anschieberin Beierl im kommenden Winter im Zweierbob unterstützen wird. Im vergangenen war das nämlich stets Christania Williams, trat man gemeinsam bei der EM und den Olympischen Spielen an. Doch die Jamaikanerin, die eine lange Leichtathletik-Saison hinter sich hat, überlegt, ihren Fokus auf den Sprint und die dortige Hallensaison zu legen. „Ich plane aktuell nicht mit ihr. Aber sollte es sich ergeben und die Leistung passen, warum nicht?“ Bis dahin hat Beierl Nicola Pichler an ihrer Seite. „Wir sind bereits ein eingespieltes Duo.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
05.11.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Mehr Wintersport
Bob-Ass Katrin Beierl
„Mein rechter Fuß bekommt wirklich immer alles ab“
Sport Tv Logo
Keine Übersee-Rennen
Entzündung! ÖSV-Athlet verpasst den Weltcupstart
Wochenlanger Ausfall
Drama kurz nach Weltcup-Debüt: ÖSV-Ass verletzt!
Vor Comeback
Eva Pinkelnig offenbart: „Ich war ausgebrannt“
„Gibt keine Grenzen“
Neuer Red-Bull-Adler blickt zu ÖSV-Idolen auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf