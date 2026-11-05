Linzer Stahlhändler unter Russland-Verdacht

Kaufpreis zehn Jahre gestundet

Dieser behördliche Vermerk widerspricht den fast schon gebetsmühlenartig vorgetragenen Versicherungen von European Staal Austria, sämtliche Verbindungen nach Russland restlos und endgültig gekappt zu haben. Vor dem Landesgericht Linz hatten Konzernvertreter vor Monaten jede Verbindung zu den früheren russischen Eigentümern bestritten. Erklärungsbedarf bestand allerdings bereits vor Gericht unter anderem deshalb, weil der russische Vorbesitzer dem neuen belgischen Eigentümer den Kaufpreis von 75 Millionen Euro für zehn Jahre gestundet hatte – zinsfrei. Über die Hintergründe der umstrittenen Übernahme hat die „Krone“ mehrfach berichtet.