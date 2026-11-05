Jamie Foxx ist zum dritten Mal Vater geworden

Al Pacino stimmte Foxx um

Auf die Frage von „E! News“, wie er diesem „nächsten Kapitel“ entgegensehe, erklärte Foxx, dass er einst Bedenken gehabt habe, mit fast 60 noch einmal Vater zu werden. Doch eine Begegnung mit Al Pacino, der sich mit 83 noch einmal über Nachwuchs freuen durfte, habe ihn umgestimmt.