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Baby-Glück mit 58

Jamie Foxx ist zum dritten Mal Vater geworden

Society International
05.11.2026 07:43
Hollywoodstar Jamie Foxx freut sich mit 58 Jahren über weiteren Nachwuchs.
Hollywoodstar Jamie Foxx freut sich mit 58 Jahren über weiteren Nachwuchs.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Neilson Barnard)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ein Hollywoodstar im Baby-Glück: Wie das „People“-Magazin berichtete, wurde Jamie Foxx wieder Vater. Es ist der dritte Nachwuchs für den 58-Jährigen und der erste mit seiner 31-jährigen Freundin Alice Huckstepp.

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Die frohe Botschaft will das Promi-Magazin von mehreren anonymen Quellen erfahren haben. Wann Foxx und Huckstepp Eltern und ob sie sich über einen Buben oder ein Mädchen freuen dürfen, das wurde bislang jedoch nicht bekannt.

Zwei erwachsene Töchter
Für Foxx ist es der dritte Nachwuchs, er hat schon zwei erwachsene Töchter: Corrine (32) stammt aus einer Beziehung mit Connie Kline, Anelise (19) aus der Liaison des Schauspielers mit Kristin Grannis.

Foxx selbst hat sich zur Geburt seines dritten Nachwuchses noch nicht geäußert. Schon im Frühjahr wurde Huckstepps Schwangerschaft bekannt, im August bestätigte der Hollywoodstar, dass er noch einmal Vater wird.

Al Pacino stimmte Foxx um
Auf die Frage von „E! News“, wie er diesem „nächsten Kapitel“ entgegensehe, erklärte Foxx, dass er einst Bedenken gehabt habe, mit fast 60 noch einmal Vater zu werden. Doch eine Begegnung mit Al Pacino, der sich mit 83 noch einmal über Nachwuchs freuen durfte, habe ihn umgestimmt.

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Seine Liebe zu Alice Huckstepp hält Jamie Foxx weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Das Paar wurde 2023 zum ersten Mal gemeinsam gesichtet, im Jänner 2025 sollen sich die beiden kurzzeitig getrennt haben. Noch im selben Jahr gab es aber ein Liebes-Comeback.

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