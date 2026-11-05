Demokratie-Aktivist Wong fasst zehn Jahre Haft aus

Das Gericht in Hongkong stellte nun fest Wongs „Reuebezeugungen und seine Resozialisierung“ seien lobenswert. Wong hatte sich im September in dem Anklagepunkt schuldig bekannt. Er verbüßt bereits eine bis 2027 laufende Haftstrafe wegen „Verschwörung zur Untergrabung der Staatsgewalt“ im Zusammenhang mit inoffiziellen Vorwahlen der Demokratiebewegung.

NGO kritisiert „Ruhigstellen“ von „Demokratiebefürwortern“

„Um die Hongkonger Gesellschaft ruhigzustellen, scheint die Regierung die Taktik übernommen zu haben, Anklagen gegen einflussreiche Demokratiebefürworter anzuhäufen, um ihre langfristige Inhaftierung zu gewährleisten“, kritisierte Human Right Watch das Vorgehen gegen Wong. Der Aktivist werde das Gefängnis erst im Alter von 40 Jahren verlassen, so die Menschenrechtsorganisation. Er sei seit er 23 Jahre alt ist, unter Arrest.