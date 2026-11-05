„Erlebe das erste Mal, wie es ist als Ausländer!“

krone.at: Wie schätzt Du nach deinen ersten Wochen hier im Lande das Niveau in der Beletage des polnischen Fußballs ein, vor allem im Vergleich mit jener in Österreich, die Du ja doch noch immer sehr gut kennen dürftest?

Baumgartner: Das Niveau ist sehr, sehr hoch – die polnische Liga hat sich in den letzten Jahren brutal weiterentwickelt! Gerade auch in die Infrastruktur ist extrem viel investiert worden. Ich habe inzwischen doch schon einige Auswärtsspiele zumindest miterleben dürfen und die Stadien, in denen wir gespielt haben, sind alle unglaublich gewesen, mit richtig coolen Fans. Ein großer Unterschied zu Österreich besteht sicher in der Hinsicht, dass in Polen das ganze Stadion mit „dabei“ ist: In Österreich hast du sehr oft nur die Ultras, die richtig coole Stimmung machen, die Atmosphäre, dass ein ganzes Stadion mitsingt, ist doch noch einmal etwas anderes. Und das ist hier bei fast allen Vereinen so ... [überlegt kurz] Abgesehen davon ist die Liga sehr physisch, es wird sehr viel Wert auf das Körperliche gelegt, da ist Polen einen Schritt vor Österreich. Mannschaftstaktisch ist zwar wahrscheinlich die österreichische Liga ein Stück weit besser aufgestellt, aber alles in allem ist das Niveau schon ähnlich, zumindest was die Topklubs angeht. Die Dichte in Polen ist noch einmal größer als in Österreich.