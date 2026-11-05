Gerichte spielten nach Großbrand „Schwarzer Peter“

Beschuldigter ist geständig

Der zum Tatzeitpunkt 22-Jährige soll zum Jahreswechsel 2025/2026 mehrere Feuerwerksraketen abgeschossen haben. Eine davon traf einen Balkon im dritten Stock eines Wohnblocks. Dort begannen Gegenstände zu brennen und die Flammen griffen binnen weniger Minuten auf das gesamte Dach über. Der Schaden wird mit knapp 2,9 Millionen Euro beziffert. Der Beschuldigte ist geständig. Er schilderte, dass eine Rakete durch den Wind in die Richtung des Hauses getrieben worden sei.

Prozessbeginn verzögerte sich

Der Prozessbeginn verzögerte sich etwas, weil das Bezirksgericht Traun sich zuerst für unzuständig erklärt hatte. Denn der Strafantrag bezog sich auf den Paragrafen 170 (fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst), Absatz 1. Das Gericht hätte aber §170/Abs.2 für angemessen gehalten. Dieser kommt zur Anwendung, wenn „viele Menschen“ – das sind laut Rechtsprechung mindestens 30 – „in Not versetzt“ wurden, erklärte ein Sprecher des Landesgerichts Linz.