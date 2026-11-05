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Pöltl bei Toronto-Niederlage zurück auf Parkett

US-Sport
05.11.2026 07:26
Jakob Pöltl
Jakob Pöltl(Bild: AP/David Zalubowski)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Rückkehrer Jakob Pöltl in ihren Reihen haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Denver Nuggets 109:128 verloren. Der 31-jährige Wiener kehrte nach zwei Partien unfreiwilliger Pause wegen einer Schleimbeutelentzündung in der linken Schulter aufs Parkett zurück. Er verbuchte als Wechselspieler acht Punkte, fünf Rebounds und einen Assist in 18:46 Einsatzminuten.

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  Die Raptors waren in Colorado zur Halbzeit noch 67:64 vorangelegen, gaben ihre Chancen jedoch durch ein 15:41 im dritten Abschnitt aus der Hand. Nikola Jokic führte die Gastgeber mit 32 Punkten, zehn Rebounds sowie elf Assists an. Der Serbe markierte das 201. Triple-Double seiner NBA-Karriere. Erfolgreichster Werfer bei Toronto war RJ Barrett mit 22 Zählern.

  Am Freitag gastieren die Kanadier bei den Milwaukee Bucks. Die Begegnung zählt auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A). Der Nachzügler aus Wisconsin erlitt am Mittwoch mit 102:109 bei den Boston Celtics die siebente Niederlage im achten Saisonspiel.

Philadelphia gewann, Houston verlor
Den achten Sieg in der neunten Begegnung feierten die Philadelphia 76ers mit einem 112:106 bei den Detroit Pistons im Spitzenduell der Eastern Conference. Jaylen Brown führte den NBA-Leader mit 30 Punkten an. Joel Embiid verzeichnete 26 Zähler und 15 Rebounds. In der Western Conference büßten die Houston Rockets durch ein 107:117 gegen die Minnesota Timberwolves ihre Spitzenposition ein. Die mit sechs Siegen in die Saison gestarteten Memphis Grizzlies erlitten mit 103:107 gegen die Indiana Pacers die zweite Niederlage in Folge. Neue Nummer eins im NBA-Westen sind die Portland Trail Blazers nach einem 132:119 bei den Phoenix Suns. Shai Gilgeous-Alexander erzielte beim 124:116 von Oklahoma City Thunder gegen die Cleveland Cavaliers 42 Punkte. Titelverteidiger New York Knicks kam zu einem 135:105 gegen die Chicago Bulls.

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