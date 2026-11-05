Pöltl bei Toronto-Niederlage zurück auf Parkett

Philadelphia gewann, Houston verlor

Den achten Sieg in der neunten Begegnung feierten die Philadelphia 76ers mit einem 112:106 bei den Detroit Pistons im Spitzenduell der Eastern Conference. Jaylen Brown führte den NBA-Leader mit 30 Punkten an. Joel Embiid verzeichnete 26 Zähler und 15 Rebounds. In der Western Conference büßten die Houston Rockets durch ein 107:117 gegen die Minnesota Timberwolves ihre Spitzenposition ein. Die mit sechs Siegen in die Saison gestarteten Memphis Grizzlies erlitten mit 103:107 gegen die Indiana Pacers die zweite Niederlage in Folge. Neue Nummer eins im NBA-Westen sind die Portland Trail Blazers nach einem 132:119 bei den Phoenix Suns. Shai Gilgeous-Alexander erzielte beim 124:116 von Oklahoma City Thunder gegen die Cleveland Cavaliers 42 Punkte. Titelverteidiger New York Knicks kam zu einem 135:105 gegen die Chicago Bulls.