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Schwierige Bedingungen

Formel 1 droht Wetterchaos in Brasilien

Formel 1
05.11.2026 07:44
DIe Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Brasilien
DIe Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Brasilien(Bild: APA-Images / EXPA / Hasan Bratic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Interlagos könnte am Wochenende zur Wetterlotterie werden. Für den Grand Prix von Brasilien sind von Freitag bis Sonntag Regen und Gewitter angekündigt.

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Der Freitag dürfte noch der vergleichsweise ruhigste Tag werden. Bei etwa 24 Grad ist zwar Regen möglich, Gewitter sind laut Prognose aber nicht zu erwarten.

Am Samstag könnte sich die Lage deutlich verschärfen: Bei Temperaturen von bis zu knapp 30 Grad werden für den Nachmittag Gewitter erwartet. Die örtlichen Stellen beziffern die Wahrscheinlichkeit dafür derzeit auf 60 bis 70 Prozent.

Auch der Rennsonntag verspricht keine stabilen Verhältnisse. Die Temperaturen sollen auf deutlich unter 20 Grad sinken, ab Mittag wird Regen erwartet. Dieser könnte die Fahrer während des gesamten Rennens begleiten. Zum Start um 14 Uhr Ortszeit liegt die Regenwahrscheinlichkeit aktuell bei 40 bis 50 Prozent.

Schwieriger Einstand für Câmara?
Besonders herausfordernd könnte das Wochenende für Rafael Câmara werden. Der 21-jährige Brasilianer feiert nach dem Aus von Esteban Ocon bei Haas sein Formel-1-Debüt und muss sich dabei womöglich gleich auf die unberechenbaren Bedingungen in Interlagos einstellen.

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