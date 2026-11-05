Formel 1 droht Wetterchaos in Brasilien

Auch der Rennsonntag verspricht keine stabilen Verhältnisse. Die Temperaturen sollen auf deutlich unter 20 Grad sinken, ab Mittag wird Regen erwartet. Dieser könnte die Fahrer während des gesamten Rennens begleiten. Zum Start um 14 Uhr Ortszeit liegt die Regenwahrscheinlichkeit aktuell bei 40 bis 50 Prozent.