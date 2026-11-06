Alle gingen daran vorbei: Sensationsfund in Höhle

Erst bei gutem Lichteinfall zu sehen

Doch die Gravuren waren offenbar ausgesprochen schwer zu erkennen. „Wenn man die Gravuren direkt anleuchtet, sind sie wirklich schwer zu sehen“, erklärt Salas-Altès. Man müsse mit Licht aus unterschiedlichen Richtungen arbeiten, um die Vertiefungen an den Wänden überhaupt wahrnehmen zu können.