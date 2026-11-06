14-Jähriger nach Krawallen „Feind“ der Ukraine

Es dauerte nicht lang, bis ein wütender Mob vor den Toren des Militärgebäudes erschien und lautstark die Befreiung aller Gefangenen forderte. Die Situation heizte sich zusehends auf, einige der Demonstranten wollten das Areal stürmen (siehe Video oben). Die Polizei und die Nationalgarde hinderte die Menschen daran. Der Jugendliche berichtete, er habe die Szenen filmen wollen und sei von Männern in schwarzer Kleidung angegriffen und geschlagen worden. Die Nationalgarde stellte den Vorfall anders dar: Der Bub sei von einem Baum auf das Gelände gestürzt und anschließend medizinisch versorgt worden. Auch die staatliche Kinderschutzbehörde erklärte, der Jugendliche habe sich beim Filmen des Geschehens verletzt.