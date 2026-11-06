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Knallhart-Urteil in F1: „Der verbrennt nur Sprit!“

Formel 1
06.11.2026 20:17
Colton Herta
Colton Herta(Bild: APA-Images / REUTERS / Jean Carniel)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Colton Herta hofft auf ein Formel-1-Cockpit bei Cadillac – Ralf Schumacher hält davon wenig. „Der verbrennt nur Sprit“, teilte der ehemalige Fahrer aus.

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In São Paulo saß Herta zum sechsten Mal in dieser Saison im ersten Training am Steuer des Cadillac MAC-26. 2027 möchte der 26-Jährige dort Stammfahrer werden. „Das ist natürlich mein Ziel. Dafür bin ich hier und dafür gebe ich sehr viel. Ich hoffe, dass es passiert“, sagte er am Sky-Mikrofon.

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

Für Schumacher ist Herta keine Option: „Nur wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag zusammenfallen. Ne, ganz ehrlich, das ist sinnlos. Der verbrennt nur Sprit, würde Franz Tost (langjähriger F1-Teamchef) sagen. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Da kann man auch andere Leute, junge Leute, ins Auto reinsetzen. Herta war in der Formel 2 wirklich so, so schlecht. Für mich hat der das überhaupt nicht verdient.“

Colton Herta
Colton Herta(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Midori Ikenouchi)

Herta liegt in der Formel 2 auf Rang 19
Der ehemalige IndyCar-Star fährt 2026 seine erste Formel-2-Saison. Nach zwölf Rennwochenenden hält er bei 26 Punkten und liegt auf Platz 19. Schumacher sagte: „Ich finde es ja schön, dass man versucht, US-Amerikaner zu pushen. Aber es muss ja Sinn machen und der hat in der Formel 1 nichts zu suchen.“

Seine bevorzugte Alternative wäre Fornaroli: „Leonardo Fornaroli ist sicherlich ein Kandidat, der die Chance auch verdient hätte. Er ist ja auch Formel-2- und Formel-3-Meister geworden ist. Ein absolut starker Mann“, sagte der 51-Jährige über den Italiener.

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