Knallhart-Urteil in F1: „Der verbrennt nur Sprit!“

Für Schumacher ist Herta keine Option: „Nur wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag zusammenfallen. Ne, ganz ehrlich, das ist sinnlos. Der verbrennt nur Sprit, würde Franz Tost (langjähriger F1-Teamchef) sagen. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Da kann man auch andere Leute, junge Leute, ins Auto reinsetzen. Herta war in der Formel 2 wirklich so, so schlecht. Für mich hat der das überhaupt nicht verdient.“