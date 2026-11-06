Knallhart-Urteil in F1: „Der verbrennt nur Sprit!“

Colton Herta hofft auf ein Formel-1-Cockpit bei Cadillac – Ralf Schumacher hält davon wenig. „Der verbrennt nur Sprit“, teilte der ehemalige Fahrer aus.
In São Paulo saß Herta zum sechsten Mal in dieser Saison im ersten Training am Steuer des Cadillac MAC-26. 2027 möchte der 26-Jährige dort Stammfahrer werden. „Das ist natürlich mein Ziel. Dafür bin ich hier und dafür gebe ich sehr viel. Ich hoffe, dass es passiert“, sagte er am Sky-Mikrofon.
Für Schumacher ist Herta keine Option: „Nur wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag zusammenfallen. Ne, ganz ehrlich, das ist sinnlos. Der verbrennt nur Sprit, würde Franz Tost (langjähriger F1-Teamchef) sagen. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Da kann man auch andere Leute, junge Leute, ins Auto reinsetzen. Herta war in der Formel 2 wirklich so, so schlecht. Für mich hat der das überhaupt nicht verdient.“
Herta liegt in der Formel 2 auf Rang 19
Der ehemalige IndyCar-Star fährt 2026 seine erste Formel-2-Saison. Nach zwölf Rennwochenenden hält er bei 26 Punkten und liegt auf Platz 19. Schumacher sagte: „Ich finde es ja schön, dass man versucht, US-Amerikaner zu pushen. Aber es muss ja Sinn machen und der hat in der Formel 1 nichts zu suchen.“
Seine bevorzugte Alternative wäre Fornaroli: „Leonardo Fornaroli ist sicherlich ein Kandidat, der die Chance auch verdient hätte. Er ist ja auch Formel-2- und Formel-3-Meister geworden ist. Ein absolut starker Mann“, sagte der 51-Jährige über den Italiener.
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