Jetzt klickten bei Meghans Vater die Handschellen

Markle weist Vorwürfe zurück

Thomas Markle selbst hat die Anschuldigungen wiederholt entschieden zurückgewiesen. In einem Gespräch mit der „Daily Mail“ bezeichnete er sie als „krankhafte Lügen“ und erklärte, niemals etwas Derartiges getan zu haben. Seine Tochter Meghan hatte sich bereits vor Bekanntwerden der nun gemeldeten Festnahme öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Sie erklärte, zutiefst erschüttert zu sein.