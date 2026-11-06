Russland will jetzt gestohlene Autos legalisieren

Was in Europa als gestohlen gilt, könnte in Russland künftig ganz offiziell auf die Straße dürfen. Die Staatsduma arbeitet an einer Gesetzesänderung, die es ermöglichen soll, Autos trotz internationaler Fahndung zuzulassen. Besonders brisant ist dabei die Rolle des Ukraine-Krieges: Auch Fahrzeuge aus den besetzten ukrainischen Gebieten könnten von der Neuregelung profitieren.