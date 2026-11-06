Trump feuert seine rechte Hand – Wiles muss gehen

Nach der Wahlniederlage seiner Republikaner zieht Donald Trump offenbar Konsequenzen. Ausgerechnet jene Frau, die ihm jahrelang als enge Vertraute zur Seite stand und sein politisches Comeback mitorganisierte, muss ihren mächtigen Posten im Weißen Haus räumen. An ihre Stelle rückt ein Mann, der für eine besonders harte Linie bekannt ist.
US-Präsident Donald Trump macht seinen bisherigen stellvertretenden Stabschef Stephen Miller zum neuen Stabschef im Weißen Haus. Das gab Trump am Freitag über seine Plattform Truth Social bekannt. Miller soll das Amt am Montag übernehmen.
Damit löst er Susie Wiles ab, die bisher als Stabschefin eine zentrale Rolle in Trumps Regierung spielte. Sie soll künftig in Trumps politischer Organisation tätig sein.
Wiles bleibt im Trump-Universum
Wiles war maßgeblich für die Strategie der Trump-Regierung bei den Kongresswahlen verantwortlich. Auf ihre Initiative hin absolvierte der 80-jährige Präsident im Monat vor der Wahl einen Marathon von 30 Wahlkampfauftritten in 20 US-Staaten. Dies zahlte sich jedoch nicht aus. Wiles soll den Angaben zufolge nun „in die politische Trump-Organisation wechseln“. Bei den Republikanern werden nun Positionskämpfe erwartet.
„Einer meiner vertrauenswürdigsten Berater“
In seiner Mitteilung auf Truth Social fand Trump für seinen neuen Stabschef lobende Worte. Miller sei einer seiner „vertrauenswürdigsten Berater“. „Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass Herr Stephen Miller, der derzeitige stellvertretende Stabschef der Trump-Regierung und einer meiner vertrauenswürdigsten Berater, ab Montag, dem 9. November 2026, Stabschef wird“, schrieb der US-Präsident.
Auch für Wiles fand Trump anerkennende Worte. Sie habe „hervorragende Arbeit geleistet“ und werde nun in die politische Organisation von Trump wechseln. „Ich möchte ihr für ihre Dienste als Stabschefin danken – sie hat großartige Arbeit geleistet!“, schrieb Trump.
Miller zog schon vorher entscheidend die Fäden
Miller zählt seit Jahren zu den einflussreichsten politischen Vertrauten Trumps. Besonders bekannt ist er für seine kompromisslose Haltung in der Migrationspolitik. Er gilt als einer der maßgeblichen Architekten der strengen Einwanderungspolitik der Trump-Regierung.
Positionskämpfe in der Republikanischen Partei
Bei den Kongresswahlen hatten die Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus an die Demokraten verloren. Das ist ein verheerendes Ergebnis für Trump, der die Wahlen zu einer Abstimmung über seine Politik gemacht hatte. Seither laufen Positionskämpfe in der Republikanischen Partei um die künftige Ausrichtung. Außerdem gingen Spekulationen los, ob Trump sein Kabinett und seinen Machtzirkel im Oval Office umbauen wird.
Wiles ist nun offensichtlich der erste Fall. Sie soll allerdings im politischen Umfeld Trumps bleiben. Wiles habe bereits am Donnerstagabend ihren Rücktritt eingereicht, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf einen Insider.
Im Frühjahr war bekanntgeworden, dass Wiles an Brustkrebs erkrankt war. „Susie ist als eine meiner engsten und wichtigsten Beraterinnen eine starke Persönlichkeit und zutiefst dem Dienst am amerikanischen Volk verpflichtet“, schrieb Trump damals. Im September gab Wiles bekannt, den Kampf gegen die Krankheit gewonnen zu haben.
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