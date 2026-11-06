Ferrari-Streit: Jetzt spricht Teamchef Machtwort!

Ein Treffen mit Vasseur und Leclerc hatte zunächst nicht stattfinden können, da der Teamchef nach dem Großen Preis von Mexiko wieder nach Italien zurückgeflogen war. Leclerc war nach der Geburt seiner Tochter verspätet nach Brasilien angereist. „Ich habe immer versucht, respektvoll zu sein, und natürlich ist es nicht so einfach, wenn jemand wie ich in ein Team kommt, denn ich bin sehr offen und dränge immer wieder auf viele Veränderungen“, meinte Hamilton vor seinem 400. Grand Prix. „Solange ich hier bin, wird es so bleiben. Ich bin hier, um zu gewinnen, und um gewinnen zu können, muss man mit allen um sich herum zusammenarbeiten.“