Südamerika-Tour: Papst freut sich auf „Rückkehr“

Bisher längste Auslandsreise

Weitere Stationen der bisher längsten Auslandsreise seit Beginn seines Pontifikats im vergangenen Jahr sind das Nachbarland Argentinien sowie Peru. Dort verbrachte Leo mehr als 20 Jahre als Missionar für die Augustiner und dann als Bischof. Der gebürtige US-Amerikaner hat seither auch die peruanische Staatsbürgerschaft. „Ich bin glücklich, zurückzukehren“, sagte er zu Peru auf dem mehr als 13-stündigen Flug nach Montevideo. Neben zahlreichen Begegnungen mit Vertretern aus Politik, Religion und Zivilgesellschaft sowie Gottesdiensten ist auch ein Ausflug auf etwa 3700 Metern Höhe in die peruanischen Anden geplant.