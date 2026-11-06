VIPs bei Palazzo und Lebensfreude bei Jazz Gitti

Welch bunte Society-Woche! Die VIPs machten bei der Palazzo-Premiere die Nacht zum Tag – und zwei Mariannes sorgten im Partnerlook für einen Hingucker. Außerdem verkündete Jazz Gitti im „Krone“-Talk großartige Neuigkeiten! Das und mehr gibt’s in den Society-Highlights der Woche, präsentiert von Sasa Schwarzjirg.