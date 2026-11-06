Einbrecher demolieren Schule und erbeuten Bargeld

Ins Visier von Einbrechern geriet eine Mittelschule in Hopfgarten im Tiroler Brixental. Die Beute der Diebe ist überschaubar, deutlich höher fällt jedoch der Sachschaden aus, den sie angerichtet haben.
Zugeschlagen haben die noch unbekannten Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh. „Sie verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zutritt zur Mittelschule in der Marktgasse 22“, heißt es von den Ermittlern der Exekutive. Anschließend brachen die Einbrecher die Türen zum Sekretariat sowie zur Direktion auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und Bargeld.
Sachschaden bei rund 10.000 Euro
Schlussendlich konnten die Ganoven mit etwas mehr als 100 Euro flüchten. Deutlich höher fällt der entstandene Sachschaden aus, der laut den Beamten mit rund 10.000 Euro beziffert wird. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tätern.
Verdächtige Wahrnehmungen an die Dienststelle in Hopfgarten: 059133/7205.
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