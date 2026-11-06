Einbrecher demolieren Schule und erbeuten Bargeld

Zugeschlagen haben die noch unbekannten Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh. „Sie verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zutritt zur Mittelschule in der Marktgasse 22“, heißt es von den Ermittlern der Exekutive. Anschließend brachen die Einbrecher die Türen zum Sekretariat sowie zur Direktion auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und Bargeld.