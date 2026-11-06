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2. Liga

Young Violets und Vienna trennen sich im Derby 1:1

2. Liga
06.11.2026 22:50
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Young Violets und die Vienna haben sich im Schlager der 2. Fußball-Liga mit einem 1:1 (1:1) die Punkte geteilt und damit Tabellenführer Blau-Weiß Linz in die Karten gespielt. Die Linzer liegen nach dem Wiener Derby am Freitag nun zwei Punkte vor der Vienna sowie fünf vor den jungen Austrianern und können am Samstag (17.30 Uhr) gegen den FAC noch nachlegen. Über einen 4:1-Derbysieg in der 12. Runde jubelte Liefering trotz eines 0:1-Pausenrückstands gegen Austria Salzburg.

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Wacker Innsbruck feierte einen 3:2-Auswärtssieg in Amstetten und überholte die nun punktgleichen Niederösterreicher auf Tabellenplatz sieben. Die Admira gab gegen den SKN St. Pölten eine 2:0-Pausenführung aus der Hand, musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen und liegt damit gleichauf hinter Austria Salzburg auf Rang sechs.

In Wien-Favoriten ging die Vienna durch Luca Edelhofer bereits nach fünf Minuten in Führung. Den „Jungveilchen“ gelang durch den 17-jährigen Bruno Jerabek (38.) vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. Mit der Punkteteilung verpasste es die Vienna, Druck auf Blau-Weiß auszuüben.

Liefering drehte spät auf
In der Red Bull Arena jubelte die Salzburger Austria durch Christian Huetz (9.) über einen frühen Führungstreffer. Doch die Lieferinger drehten die Partie nach dem Seitenwechsel. Raphael Kosakiewic (57.) gelang der Ausgleich, in der Schlussphase fixierten Kenneth Adejenughure (81., 90.) per Doppelpack und Ilia Ivanschitz (84./Elfmeter) den am Ende klaren Sieg für die jungen „Bullen“. Liefering zog damit an Austria Salzburg auf Tabellenplatz vier vorbei.

Wacker Innsbruck schoss sich in Niederösterreich in der ersten Spielhälfte einen komfortablen Vorsprung heraus. Florian Kopp (14.), Luis Gstrein (28.) und Gabriele Biancheri (34.) sorgten für ein 3:0, doch Amstetten steckte nicht auf und kam durch Thomas Mayer (44.) und Sebastian Wimmer (73.) noch einmal heran. Der Ausgleich gelang in der Schlussphase aber nicht mehr.

Admira effizient, St. Pölten überlegen
Die Admira zeigte sich in der ersten Halbzeit äußerst effizient und nutzte durch Alexander Schmidt (5.) und Justin Forst (45.) ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt. Die Gäste aus St. Pölten erarbeiteten sich eine Vielzahl an Chancen und holten durch Treffer von Luis Hartwig (47.) und Christoph Messerer (72.) noch einen Punkt.

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