Young Violets und Vienna trennen sich im Derby 1:1

Die Young Violets und die Vienna haben sich im Schlager der 2. Fußball-Liga mit einem 1:1 (1:1) die Punkte geteilt und damit Tabellenführer Blau-Weiß Linz in die Karten gespielt. Die Linzer liegen nach dem Wiener Derby am Freitag nun zwei Punkte vor der Vienna sowie fünf vor den jungen Austrianern und können am Samstag (17.30 Uhr) gegen den FAC noch nachlegen. Über einen 4:1-Derbysieg in der 12. Runde jubelte Liefering trotz eines 0:1-Pausenrückstands gegen Austria Salzburg.