Darum muss Benko vielleicht nie mehr ins Gefängnis

Die Infografik zeigt die wichtigsten Stationen der Verurteilungen und Prozesse von Rene Benko zwischen Januar 2025 und November 2026. Im Januar 2025 erfolgte die Festnahme. Im Oktober 2025 wurde Benko wegen betrügerischer Krida zu 24 Monaten Haft verurteilt, im Dezember 2025 folgte ein zweites Urteil mit 15 Monaten Haft. Im Sommer 2026 wurde der Freispruch bezüglich einer Mietvorauszahlung aufgehoben und die Strafe auf 30 Monate Haft erhöht. Im Oktober 2026 wurde der elektronische Hausarrest genehmigt. Im November 2026 folgt ein weiterer Prozess wegen schweren Betrugs mit einem mutmaßlichen Schaden von 5 Millionen Euro sowie wegen eines verheimlichten Jagdgewehrs mit 80.000 Euro Schaden. Quelle: APA.