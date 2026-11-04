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Falstaff-Auszeichnung

„Barkeeper des Jahres“ mixt in einem Tiroler Hotel

Tirol
04.11.2026 13:00
Yannik Seeber – „Barkeeper“ bzw. „Bartender“ des Jahres
Yannik Seeber – „Barkeeper“ bzw. „Bartender“ des Jahres(Bild: NOMA Studios)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Der bekannte Gastronomieführer Falstaff hat Yannik Seeber zum heimischen „Bartender des Jahres“ – gleichbedeutend mit „Barkeeper“ – gekürt. Der Wahl-Tiroler mixt in einem Innsbrucker Hotel und die Jury verriet sein größtes Erfolgsgeheimnis.

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Der Manager der Adlers Bar im zwölften Stock des gleichnamigen Hotels in Innsbruck zählt damit zu den prägenden Persönlichkeiten dieser Szene.

Adler-Geschäftsführer „wahnsinnig stolz“
„Wir sind wahnsinnig stolz auf Yannik und das gesamte Team, das es immer wieder schafft, unsere Gäste mit außergewöhnlichen Drinks zu begeistern. Die Barkultur in Innsbruck ist auf einem so hohen Niveau und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein“, strahlt Fabian Ultsch, Geschäftsführer des Adlers Hotels.

Auch auf globaler Bühne präsent
Auch international hat sich Seeber einen Namen gemacht. Nach seiner Kür zum „World Class Austria Bartender of the Year 2026“ schaffte er den Sprung ins Finale der globalen World Class. Gefragt sind Kreativität, technische Präzision, Produktwissen und vor allem die Fähigkeit, Gäste bzw. Jury mit der eigenen Handschrift zu überzeugen.

So leer sind die Adlers-Theke und das Lokal selten, wenn der ausgezeichnete Barkeeper im Dienst ...
So leer sind die Adlers-Theke und das Lokal selten, wenn der ausgezeichnete Barkeeper im Dienst ist.(Bild: Felix Dallago)

Adlers steigerte erneut die Punktezahl
Der gebürtige Südtiroler sammelte bereits Berufserfahrung in Bayern, bevor er nach Innsbruck kam. Hier prägt er gemeinsam mit seinem Team die Adlers Bar, die im aktuellen Falstaff Barguide mit 93 von 100 Punkten bewertet wird und sich damit gegenüber dem Vorjahr noch um einen weiteren Punkt steigern konnte.

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