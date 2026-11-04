„Barkeeper des Jahres“ mixt in einem Tiroler Hotel

Adlers steigerte erneut die Punktezahl

Der gebürtige Südtiroler sammelte bereits Berufserfahrung in Bayern, bevor er nach Innsbruck kam. Hier prägt er gemeinsam mit seinem Team die Adlers Bar, die im aktuellen Falstaff Barguide mit 93 von 100 Punkten bewertet wird und sich damit gegenüber dem Vorjahr noch um einen weiteren Punkt steigern konnte.