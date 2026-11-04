„Barkeeper des Jahres“ mixt in einem Tiroler Hotel

Der bekannte Gastronomieführer Falstaff hat Yannik Seeber zum heimischen „Bartender des Jahres“ – gleichbedeutend mit „Barkeeper“ – gekürt. Der Wahl-Tiroler mixt in einem Innsbrucker Hotel und die Jury verriet sein größtes Erfolgsgeheimnis.
Der Manager der Adlers Bar im zwölften Stock des gleichnamigen Hotels in Innsbruck zählt damit zu den prägenden Persönlichkeiten dieser Szene.
Adler-Geschäftsführer „wahnsinnig stolz“
„Wir sind wahnsinnig stolz auf Yannik und das gesamte Team, das es immer wieder schafft, unsere Gäste mit außergewöhnlichen Drinks zu begeistern. Die Barkultur in Innsbruck ist auf einem so hohen Niveau und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein“, strahlt Fabian Ultsch, Geschäftsführer des Adlers Hotels.
Auch auf globaler Bühne präsent
Auch international hat sich Seeber einen Namen gemacht. Nach seiner Kür zum „World Class Austria Bartender of the Year 2026“ schaffte er den Sprung ins Finale der globalen World Class. Gefragt sind Kreativität, technische Präzision, Produktwissen und vor allem die Fähigkeit, Gäste bzw. Jury mit der eigenen Handschrift zu überzeugen.
Adlers steigerte erneut die Punktezahl
Der gebürtige Südtiroler sammelte bereits Berufserfahrung in Bayern, bevor er nach Innsbruck kam. Hier prägt er gemeinsam mit seinem Team die Adlers Bar, die im aktuellen Falstaff Barguide mit 93 von 100 Punkten bewertet wird und sich damit gegenüber dem Vorjahr noch um einen weiteren Punkt steigern konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.