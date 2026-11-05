So können Sie jetzt beim Strom richtig sparen

Wenn die Sonne mit voller Kraft strahlt, laufen PV-Anlagen auf Hochtouren. Doch wohin mit dem überschüssigen solaren Strom? Statt diesen einfach ins öffentliche Netz einzuspeisen, kann er geteilt werden. Denn jetzt gelten neue Regeln, die das gemeinsame Nutzen von Energie erleichtern und zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.
Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz macht neben bestehenden Energiegemeinschaften aber auch direkte Stromvereinbarungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern möglich. Bei solchen Peer-to-Peer-Modellen können etwa Nachbarn selbst erzeugten Sonnenstrom miteinander teilen, ohne dafür zwingend eine eigene Energiegemeinschaft gründen zu müssen. Auch die Nutzung selbst erzeugter Energie an mehreren eigenen Standorten wird erleichtert.
So profitieren Sie von der Energiegemeinschaft
Die Abrechnung erfolgt über Smart Meter in 15-Minuten-Intervallen. Ist ausreichend Gemeinschaftsstrom vorhanden, wird er dem jeweiligen Verbrauch zugeordnet. Reicht die Menge nicht aus, springt der reguläre Stromlieferant automatisch ein. Die Versorgung bleibt damit immer gesichert. Ein weiterer Anreiz sind die möglichen Einsparungen bei den Netzkosten. Für lokale und regionale Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften gelten bereits Vergünstigungen. Weitere Erleichterungen kommen ab 2027.
Auch beim Strompreis haben die Mitglieder Spielraum: Sie können die Konditionen für den gemeinsam genutzten Strom selbst vereinbaren und sich unabhängiger von Preissprüngen am Energiemarkt machen. Wie stark das Modell wächst, zeigen österreichweiten Zahlen: Laut Monitoring-Daten vom Juni gab es 6429 Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und 1132 Bürgerenergiegemeinschaften. Dazu kommen etwa 5000 gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen in Wohngebäuden. Die Energiewende findet also längst nicht mehr nur an Dächern statt – sondern zunehmend zwischen Nachbarn.
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