So können Sie jetzt beim Strom richtig sparen

Auch beim Strompreis haben die Mitglieder Spielraum: Sie können die Konditionen für den gemeinsam genutzten Strom selbst vereinbaren und sich unabhängiger von Preissprüngen am Energiemarkt machen. Wie stark das Modell wächst, zeigen österreichweiten Zahlen: Laut Monitoring-Daten vom Juni gab es 6429 Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und 1132 Bürgerenergiegemeinschaften. Dazu kommen etwa 5000 gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen in Wohngebäuden. Die Energiewende findet also längst nicht mehr nur an Dächern statt – sondern zunehmend zwischen Nachbarn.