Frau (34) tappte blauäugig in die Schuldenfalle

Ein eigenes Fitnessstudio, aber keinen Kredit in der Tasche: Der Traum einer 34-jährigen Serbin von der Selbstständigkeit hatte einen entscheidenden Haken. Trotzdem wagte sie in Dornbirn die Übernahme und landete am Ende wegen schweren Betrugs vor dem Landesgericht Feldkirch.

Dabei hatte alles so einfach geklungen: „Die Gegenseite hatte ihr die Sache damals auch ziemlich schmackhaft gemacht und gemeint, dass sich das locker ausgehen müsste“, erklärte Verteidiger Clemens Haller in der Verhandlung am Mittwoch. Zudem vertraute die Frau auf ihre Erfahrung in der Fitnessbranche.