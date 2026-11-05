Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Geschäftssinn

Frau (34) tappte blauäugig in die Schuldenfalle

Vorarlberg
05.11.2026 05:00
Die angeklagte Serbin (34) hatte großes Glück, sie kam am Ende mit einer Diversion davon.
Die angeklagte Serbin (34) hatte großes Glück, sie kam am Ende mit einer Diversion davon.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Große Träume, kleine Geldbörse: Eine Serbin (34) wollte in Dornbirn (Vorarlberg) ein Fitnessstudio übernehmen. Doch statt als Unternehmerin durchzustarten, musste sie sich nun wegen schweren Betrugs vor Gericht verantworten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein eigenes Fitnessstudio, aber keinen Kredit in der Tasche: Der Traum einer 34-jährigen Serbin von der Selbstständigkeit hatte einen entscheidenden Haken. Trotzdem wagte sie in Dornbirn die Übernahme und landete am Ende wegen schweren Betrugs vor dem Landesgericht Feldkirch.

Dabei hatte alles so einfach geklungen: „Die Gegenseite hatte ihr die Sache damals auch ziemlich schmackhaft gemacht und gemeint, dass sich das locker ausgehen müsste“, erklärte Verteidiger Clemens Haller in der Verhandlung am Mittwoch. Zudem vertraute die Frau auf ihre Erfahrung in der Fitnessbranche.

Der große Makel: Die Bank hatte weniger Vertrauen in den Geschäftssinn der Serbin und spielte nicht mit. Wegen ihres fehlenden Aufenthaltstitels hatte sie in Österreich zudem zuvor keine Anstellung. Die erhofften Einnahmen ließen auf sich warten – und auch ihr Freund nahm keinen Kredit für das Projekt auf. Einige Tausend Euro konnte die 34-Jährige zwar aufbringen, für den Rest reichte es aber nicht. „Sie hat sich einfach verspekuliert“, so die einigermaßen nüchterne Zusammenfassung von Haller.

Rätselraten über genaue Schadenssumme
Ursprünglich stand eine Schadenssumme von 45.750 Euro im Raum. Doch in diesem Betrag steckten auch Rechtsberatungskosten, die abzuziehen sind. Weitere Berechnungen der Verteidigung machten die Sache nicht übersichtlicher. Mit dem Ergebnis, dass selbst Richterin Franziska Klammer die strafrechtlich relevante Summe nicht genau beziffern konnte: „Es ist auf alle Fälle ein Batzen Geld und über 5000 Euro“, stellte sie fest.

Lesen Sie auch:
Die Angeklagte gab sich vor Gericht sehr wortkarg. Sie war sichtlich nervös und angespannt.
Schwerer Betrug
Fitnessstudio gekauft, aber nicht bezahlt
05.08.2026

Nur blauäugig oder doch betrügerisch?
Doch war die Angeklagte bloß erschreckend blauäugig oder wusste sie schon bei der Übernahme, dass sie die Kosten nicht stemmen wird können? Eine Betrugsabsicht blieb fraglich. Die bislang unbescholtene Serbin übernahm die Verantwortung für ihre Fehleinschätzung, am Ende wurde das Verfahren diversionell erledigt: Die 34-Jährige muss der Überträgerin des Studios nun binnen sechs Monaten 5000 Euro zahlen und zwei Jahre ohne weiteres Delikt bleiben. Erfüllt sie die Auflagen, ist der Betrugsvorwurf strafrechtlich vom Tisch. Zivilrechtlich könnte der geplatzte Traum vom Fitnessstudio allerdings noch sehr teuer werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
05.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
2° / 7°
Symbol heiter
Bludenz
0° / 11°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
1° / 8°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 9°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Mehr Vorarlberg
Slalom-Asse startklar
Quali-Dominator steht vor siebtem Levi-Streich
Sport Tv Logo
„Schwabe“ Yanik Spalt
ÖFB-Juwel glänzte beim Debüt in der Königsklasse
Kein Geschäftssinn
Frau (34) tappte blauäugig in die Schuldenfalle
Sonderedition
Ländle-Briefmarke dient als Christbaumschmuck
Ländle-Legionärinnen
Nur Carina Brunold konnte im DFB-Pokal überzeugen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf