Frau (34) tappte blauäugig in die Schuldenfalle

Große Träume, kleine Geldbörse: Eine Serbin (34) wollte in Dornbirn (Vorarlberg) ein Fitnessstudio übernehmen. Doch statt als Unternehmerin durchzustarten, musste sie sich nun wegen schweren Betrugs vor Gericht verantworten.
Ein eigenes Fitnessstudio, aber keinen Kredit in der Tasche: Der Traum einer 34-jährigen Serbin von der Selbstständigkeit hatte einen entscheidenden Haken. Trotzdem wagte sie in Dornbirn die Übernahme und landete am Ende wegen schweren Betrugs vor dem Landesgericht Feldkirch.
Dabei hatte alles so einfach geklungen: „Die Gegenseite hatte ihr die Sache damals auch ziemlich schmackhaft gemacht und gemeint, dass sich das locker ausgehen müsste“, erklärte Verteidiger Clemens Haller in der Verhandlung am Mittwoch. Zudem vertraute die Frau auf ihre Erfahrung in der Fitnessbranche.
Der große Makel: Die Bank hatte weniger Vertrauen in den Geschäftssinn der Serbin und spielte nicht mit. Wegen ihres fehlenden Aufenthaltstitels hatte sie in Österreich zudem zuvor keine Anstellung. Die erhofften Einnahmen ließen auf sich warten – und auch ihr Freund nahm keinen Kredit für das Projekt auf. Einige Tausend Euro konnte die 34-Jährige zwar aufbringen, für den Rest reichte es aber nicht. „Sie hat sich einfach verspekuliert“, so die einigermaßen nüchterne Zusammenfassung von Haller.
Rätselraten über genaue Schadenssumme
Ursprünglich stand eine Schadenssumme von 45.750 Euro im Raum. Doch in diesem Betrag steckten auch Rechtsberatungskosten, die abzuziehen sind. Weitere Berechnungen der Verteidigung machten die Sache nicht übersichtlicher. Mit dem Ergebnis, dass selbst Richterin Franziska Klammer die strafrechtlich relevante Summe nicht genau beziffern konnte: „Es ist auf alle Fälle ein Batzen Geld und über 5000 Euro“, stellte sie fest.
Nur blauäugig oder doch betrügerisch?
Doch war die Angeklagte bloß erschreckend blauäugig oder wusste sie schon bei der Übernahme, dass sie die Kosten nicht stemmen wird können? Eine Betrugsabsicht blieb fraglich. Die bislang unbescholtene Serbin übernahm die Verantwortung für ihre Fehleinschätzung, am Ende wurde das Verfahren diversionell erledigt: Die 34-Jährige muss der Überträgerin des Studios nun binnen sechs Monaten 5000 Euro zahlen und zwei Jahre ohne weiteres Delikt bleiben. Erfüllt sie die Auflagen, ist der Betrugsvorwurf strafrechtlich vom Tisch. Zivilrechtlich könnte der geplatzte Traum vom Fitnessstudio allerdings noch sehr teuer werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.