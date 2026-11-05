BBT: Fehlender Nordzulauf und die Söder-Frage

Mehr Tempo bei Planung, Bau und bei Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene – ein Dauerthema der Tiroler Politik rund um den BBT. Während Milliarden in das Projekt geflossen sind, bleibt eine entscheidende Frage ungelöst: Was nützt ein fertiger BBT, wenn der notwendige Nordzulauf auf deutscher Seite fehlt? Der BBT wurde damit in der Landtagssitzung auch zur geopolitischen Zukunftsfrage.