Minusgrade zum Aufstehen, dann bis zu 13 Grad

Wer am Donnerstagmorgen das Haus verlässt, sollte sich warm einpacken: In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad. Während sich der Himmel in vielen Landesteilen zunehmend aufklart, halten sich ausgerechnet im Süden und Südosten hartnäckige Hochnebelfelder. Auch im Donauraum, im Waldviertel sowie in den Niederungen im Norden und Osten nimmt die Nebelneigung gegen Morgen wieder zu.