Minusgrade zum Aufstehen, dann bis zu 13 Grad

Erst heißt es Zittern, dann darf vielerorts die Sonne lachen! Österreich startet mit einer frostigen Nacht in den Donnerstag. In einigen Regionen macht sich zunächst zäher Nebel breit, doch im Laufe des Tages stehen die Chancen auf sonnige Stunden gut. Und auch der Freitag hat einiges zu bieten.
Wer am Donnerstagmorgen das Haus verlässt, sollte sich warm einpacken: In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad. Während sich der Himmel in vielen Landesteilen zunehmend aufklart, halten sich ausgerechnet im Süden und Südosten hartnäckige Hochnebelfelder. Auch im Donauraum, im Waldviertel sowie in den Niederungen im Norden und Osten nimmt die Nebelneigung gegen Morgen wieder zu.
Doch keine Sorge: Der Nebel hat nicht überall das letzte Wort. Am Donnerstag starten vor allem Tal- und Beckenlagen, das Waldviertel, der Donauraum sowie der Süden mit Nebel oder Hochnebel. Schritt für Schritt kämpft sich die Sonne aber vielerorts durch die Wolkendecke und sorgt für freundliche Stunden.
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Dazu weht es von Oberösterreich bis ins Nordburgenland zeitweise mäßig aus Ost bis Südost. In den übrigen Regionen bleibt der Wind eher ein sanfter Begleiter. Temperaturmäßig zeigt sich der Tag durchaus versöhnlich: Nach einem frostigen Morgen mit minus vier bis plus drei Grad klettern die Werte tagsüber auf angenehme sieben bis 13 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Westen.
Sonnenstunden auch am Freitag
Auch der Freitag verspricht vielerorts Sonnenstunden. Zwar starten einige Täler und Niederungen erneut mit Nebelfeldern in den Tag, bis Mittag sollte sich dieser aber meist auflösen.
Die Temperaturen bleiben ähnlich: In der Früh minus fünf bis plus drei Grad, am Nachmittag werden sechs bis 13 Grad erreicht.
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