Pendler wütend auf die ÖBB: „Alles nur Ausreden!“

Insgesamt fließen bis 2030 rund 6,1 Milliarden Euro die Investition neuer und modernisierter Züge, möchten die ÖBB betonen. Allein für die Ostregion seien 109 neue Cityjet-Doppelstockzüge bestellt worden, die schrittweise für deutlich mehr Kapazität und Komfort sorgen sollten.

FPÖ fordert Verbesserungen

Niederösterreichs Verkehrslandesrat Udo Landbauer platzte jedenfalls vor wenigen Wochen der Kragen. Er schrieb den ÖBB einen offenen Brief. „Die Pendler stehen früh auf und bezahlen ihr Ticket. Dafür verdienen sie eine Bahn, die funktioniert!“, so der FPÖ-Politiker. ÖBB-Boss Andreas Matthä versprach Verbesserungen.