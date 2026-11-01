Uni-Projekt zur Unterstützung von Ehrenamtlichen

Wer „Gutes tun will“, hat viele Möglichkeiten: Feuerwehr, Rettung, Sportvereine, Kulturinitiativen, Hilfe für Senioren. Rund 335.000 Menschen engagieren sich in Salzburg in den unterschiedlichsten Vereinen und stärken so die Gesellschaft. Doch zuletzt brach das freiwillige Engagement ein. Die Gründe? Da kann nur spekuliert werden. Die digitale Welt wahrscheinlich, generell Schnelllebigkeit. „Die Menschen sollen ihre Stärken gezielt einsetzen und sich dabei auch wohlfühlen“, sagt Johannes Klackl vom Fachbereich für Psychologie an der Uni Salzburg über ein neues Coaching-Projekt, das sonst vor allem aus Managementkreisen bekannt ist.