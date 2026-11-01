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Naschenweng und Co.

Das sind die neuen Stars der ORF-Weihnachtszeit

Salzburg
01.11.2026 09:30
Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl sind die neuen Stars der ORF-Weihnachtszeit.
Melissa Naschenweng und Dominik Glöbl sind die neuen Stars der ORF-Weihnachtszeit.(Bild: Lex Karelly/Markus Konvalin)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Es tut sich einiges am TV-Bildschirm. Mit neuen Gesichtern an der Seite erfolgreicher Allzweckwaffen will der Staatsfunk heuer in der besinnlichen Zeit Quotenhits landen. Das Salzburger Land wird dabei wieder zur Kulisse großer Weihnachts-Shows. Teile der Dreharbeiten mit hochkarätigen Gästen beginnen schon in den nächsten Tagen.

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Melissa Naschenweng scheint für den ORF zur Allzweckwaffe mutiert zu sein. In der TV-Romanze „Herzklang“ schlüpfte die Sängerin im Sommer in ihre erste Film-Hauptrolle. Hunderttausende Zuschauer wollten das sehen und schalteten ein. Eine Fortsetzung ist bereits im Kasten. Aber auch als Moderatorin setzt der Staatsfunk auf die Blondine. Und zwar so vehement, dass mit Melissa Naschenweng bereits seit rund einem Jahr verhandelt wurde.

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Die „Krone“ wusste bereits im Sommer, dass die Unterschrift am Küniglberg getrocknet war. Die besinnliche TV-Show „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht’“ aus Flachau wird die 36-Jährige heuer gemeinsam mit dem bayrischen Musiker Dominik Glöbl moderieren.

Stefanie Hertel, Marco Ventre und Dieter Ehrengruber (re.) laden nach Gut Aiderbichl.
Stefanie Hertel, Marco Ventre und Dieter Ehrengruber (re.) laden nach Gut Aiderbichl.(Bild: Kerstin Jönsson)

Zu den Stars, die die beiden im Flachauer Gutshof empfangen werden, zählen dieses Jahr unter anderem Mark Keller, Andy Borg und Vanessa Mai. „Weihnachten war für mich schon als kleines Madl etwas ganz Besonderes. Ich liebe die Musik, die Lichter, die Gemütlichkeit und vor allem das Gefühl, dass die Menschen in dieser Zeit ein Stückerl näher zusammenrücken“, freut sich Naschenweng über ihren besonderen Auftritt in Salzburg. Ausgestrahlt wird die Sendung am 19. Dezember.

Hansi Hinterseer wird auf Gut Aiderbichl vorbeischauen.
Hansi Hinterseer wird auf Gut Aiderbichl vorbeischauen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Auf Gut Aiderbichl wird es heuer ebenfalls wieder weihnachtlich. Bereits zum zweiten Mal in Folge laden Stefanie Hertel und Marco Ventre am Heiligenabend zum besinnlichen Fernsehabend ein. Am Tierschutzhof zu Gast: Andrea Berg, Patrick Lindner, Francine Jordi, Marc Pircher und Wiener Sängerknaben. Klarerweise sind auch viele tierische Stars an dem besonderen Abend wieder mit dabei. 

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