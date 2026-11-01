Das sind die neuen Stars der ORF-Weihnachtszeit

Melissa Naschenweng scheint für den ORF zur Allzweckwaffe mutiert zu sein. In der TV-Romanze „Herzklang“ schlüpfte die Sängerin im Sommer in ihre erste Film-Hauptrolle. Hunderttausende Zuschauer wollten das sehen und schalteten ein. Eine Fortsetzung ist bereits im Kasten. Aber auch als Moderatorin setzt der Staatsfunk auf die Blondine. Und zwar so vehement, dass mit Melissa Naschenweng bereits seit rund einem Jahr verhandelt wurde.