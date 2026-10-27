Sternekoch „wollte nie als alter Trottel aufhören“

2 Michelin-Sterne, 5 Gault&Millau-Hauben und 100 von 100 möglichen Punkten im Falstaff – „wir haben die Gastronomie stets wie eine Disziplin des Leistungssports verstanden“, so die Brüder. Für ihren unermüdlichen Einsatz auf höchstem Spitzenniveau wurden Karl und Rudi erst vor wenigen Tagen in Wien von der Genussbibel Gault&Millau für ihr Lebenswerk geehrt. Tosender Applaus und Blitzlichtgewitter begleiteten die Obauers bei ihrem letzten großen Auftritt.