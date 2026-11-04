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Gefahr beim Löschen

Zwei Gebäude brannten nachts im Linzer Süden ab

Oberösterreich
04.11.2026 07:30
Die Flammen waren schon von Weitem sichtbar.
Die Flammen waren schon von Weitem sichtbar.(Bild: Ulrich Penz)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Am Dienstagabend erreichten die Linzer Berufsfeuerwehr mehrere Notrufe. Die Anrufer berichteten über einen großen Brand im Bereich der Dauphinestraße. Aufgrund der Vielzahl an Alarmierenden wurde daher sofort auch die FF Ebelsberg zum Einsatz gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Gebäude in Flammen standen.

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Das Feuer war Dienstagnacht gegen 22 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen vor Ort sahen die Einsatzkräfte der beiden alarmierten Feuerwehren, dass in einer Siedlung in der Linzer Dauphinestraße zwei Nebengebäude eines Hauses in Vollbrand standen. Die Flammen waren schon von Weitem sichtbar.

Wie sich herausstellte, standen ein Lagergebäude und eine Gartenhütte in Flammen. Mehrere Nachbarn berichteten den Feuerwehrleuten, dass in einem der Gebäude noch ein Mann vermisst sei.

Die beiden Nebengebäude brannten völlig aus.
Die beiden Nebengebäude brannten völlig aus.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)

Gefährliche Gasflaschen
Die 42 Einsatzkräfte starten sofort mit intensiven Löscharbeiten. Dabei stellte sich heraus, dass sich in einem der betroffenen Gebäude zwei Kunststoffgasflaschen befanden. Eine dieser Flaschen wurde durch die Hitze so stark beschädigt, dass das Gas vollständig austrat. Bei der zweiten Flasche hatte sich das Sicherheitsventil ausgelöst.

Ein Betreten der Brandstätten war anfangs nicht möglich. Als die Flammen an beiden Brandruinen so weit eingedämmt war, dass sie kurzfristig durchsucht werden konnten, stellte sich glücklicherweise heraus, dass sich kein Mensch darin befand. Im Zuge dessen konnten auch die zwei Gasflaschen geborgen werden.

Vermisster schlief im Hauptgebäude
Parallel dazu durchsuchten Polizisten auch das Hauptgebäude fanden darin den vermissten Bewohner schlafend. Er war unverletzt. 

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig. Nach rund drei Stunden konnte der Feuerwehreinsatz aber beendet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

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