Chaos? Doch nicht in der UEFA Champions League

Chaos! Das hätte es wohl geheißen, wäre das in der Bundesliga passiert. Doch in der Champions League geht so etwas bei Kracher-Duellen wie Atlético – Bayern (fast) unter.
Die Rede ist von einer Posse um LASK – Bratislava: Letzten Freitag hatten die Linzer von der UEFA offiziell grünes Licht bekommen, die für Gästefans reservierten Tickets der eigenen Kundschaft anzubieten. Schließlich hatte Europas Fußballverband Slovan nach den Fan-Tumulten beim 0:4 in Rom zu einer 40.000-€-Strafe samt Fan-Sperre fürs Linz-Spiel verdonnert. Fall erledigt? Denkste!
Was passiert mit dem Kontingent?
Denn gut eineinhalb Stunden nachdem der LASK am Montag bei einem PR-Termin extra auf das frei gewordene Kartenkontingent hingewiesen hatte, sickerte dank einer UEFA-Funktionärin durch, dass Slovan-Anhänger vielleicht ja doch ins Stadion dürften. Da über deren endgültigen Ausschluss nun der Internationale Sportgerichtshof CAS entscheiden würde – nämlich am Spieltag um 12 Uhr, also nur neun Stunden vor dem Anpfiff.
Chaos? Aber bitte, doch nicht in der Königsliga – da gibt es so etwas nicht. Und das war auch beim 4:0 in Linz so. Aber nur, weil der CAS das UEFA-Urteil gottlob bestätigt hat.
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