Chaos? Doch nicht in der UEFA Champions League

Was passiert mit dem Kontingent?

Denn gut eineinhalb Stunden nachdem der LASK am Montag bei einem PR-Termin extra auf das frei gewordene Kartenkontingent hingewiesen hatte, sickerte dank einer UEFA-Funktionärin durch, dass Slovan-Anhänger vielleicht ja doch ins Stadion dürften. Da über deren endgültigen Ausschluss nun der Internationale Sportgerichtshof CAS entscheiden würde – nämlich am Spieltag um 12 Uhr, also nur neun Stunden vor dem Anpfiff.