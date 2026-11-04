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0:4 gegen den LASK

Slovan-Trainer: „Menschen und keine Maschinen“

Champions League
04.11.2026 05:52
Slovan-Trainer Yaya Toure
Slovan-Trainer Yaya Toure(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem 4:0 gegen Slovan Bratislava hat der LASK den zweiten Sieg in der Champions League gefeiert. Was die Protagonisten nach dem Spiel zu sagen hatten, lesen Sie hier ...

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Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): 
„Ein wunderschöner Tag. Es war vor dem Spiel so, dass jeder mit einem Sieg gerechnet hat. Es ist das Wichtigste, dass man keinen Gegner unterschätzt. Man hat von der ersten Minute an gesehen, dass die Mannschaft der Favoritenrolle gerecht wird. Ich nehme das 4:0 gerne, es war ein Riesenunterschied. Es hätte noch höher ausgehen können und müssen, wichtig waren die drei Punkte. Die letzten zwei Spiele waren richtig gut.“

Robert Ljubicic (LASK-Spieler): 
„Ich bin sehr froh, wir haben das heute sehr souverän gemacht. Die Mannschaft war von der ersten Minute an sehr gut und wir haben uns mit den Toren belohnt. Die Standards waren sehr gut, wir haben das heute ausgenutzt. Einfache Gegner gibt es nicht in der Champions League, vom Resultat sieht das vielleicht heute einfach aus. Wir wissen, dass wir noch Punkte holen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Und von jedem einzelnen Spieler ist das das Ziel.“

Kevin Wimmer (Slovan-Spieler): 
„Es ist eine Qualitätsfrage. Wir hatten einen großen Umbruch, die ganzen Leistungsträger sind weg. Wir spielten heuer das erste Mal Fünferkette in dieser Saison, wir haben es nie trainiert. Aber auch vier Stammspieler sind draußen gesessen. Bei uns wird, warum auch immer, der Fokus auf die Liga gelegt, weil wir Zweiter sind und bei uns zählt nur der erste Platz. Aber wenn man sich für die Champions League qualifiziert, nach Linz kommt und nicht einmal versucht, Punkte mitzunehmen, ist das sehr ärgerlich.“

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Yaya Toure (Slovan-Trainer): 
„Wir sind sehr enttäuscht. Der LASK hat eine sehr gute Qualität und das müssen wir heute akzeptieren. Ich sehe, dass sich jeder einzelne Spieler verbessern will. Wir wollten einfache Tore vermeiden. Heute war ein guter Tag, um zu lernen und der Fokus liegt nun auf den nächsten Spielen. Wir haben neun Spiele in einem Monat, sie sind Menschen und keine Maschinen.“

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