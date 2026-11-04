Slovan-Trainer: „Menschen und keine Maschinen“

Robert Ljubicic (LASK-Spieler):

„Ich bin sehr froh, wir haben das heute sehr souverän gemacht. Die Mannschaft war von der ersten Minute an sehr gut und wir haben uns mit den Toren belohnt. Die Standards waren sehr gut, wir haben das heute ausgenutzt. Einfache Gegner gibt es nicht in der Champions League, vom Resultat sieht das vielleicht heute einfach aus. Wir wissen, dass wir noch Punkte holen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Und von jedem einzelnen Spieler ist das das Ziel.“