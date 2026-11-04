LASK-Noten: Super-Däne krönte Linzer Top-Kollektiv

Der LASK feierte mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava den ersten Heimsieg in der Champions League. Hier gibt es die Noten für die Linzer.
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
Lukas Jungwirth 4
Hatte einen ruhigen Abend. Wenn er mal geprüft wurde (41.), war er zur Stelle.
Kasper Jörgensen 6
Traf nach Usor-Ecke per Kopf zum 1:0 (19.) und versenkte einen Freistoß zum 2:0 (37.). LASK-Herz, was willst du mehr?
Andres Andrade 4
Zweikampfstark, hatte per Kopf eine Chance, ein Patzer (22.) blieb unbestraft.
Xavier Mbuyamba 4
Klärte fair aber so wuchtig, dass Camara einen Salto schlug, raus musste (31.).
Joao Victor Tornich 4
Wackelte (ohne Folgen) nur bei einem langen Ball (8.). War auch offensiv präsent – vor Ljubicic’ 3:0 am Ball.
Ivan Dibango 4
Versuchte offensiv Akzente zu setzen.
Melayro Bogarde 4
Stopfte im Zentrum unermüdlich Löcher und putzte hinten aus.
Robert Ljubicic 5
Staubte infolge einer Ecke zum 3:0 ab (44.), auch ansonsten umtriebig.
Sascha Horvath 5
Ballsicherer, spielintelligenter Taktgeber, dessen Ecke zum 3:0 führte.
Moses Usor 6
Beweglich, anspielbar, suchte Abschlüsse (18., 32.), Top-Ecken, eine führte zum 1:0 (19.). Hätte sich ein Tor verdient!
Samuel Adeniran 5
Sein erster Hammer ging übers Tor (14.), dann schlug die personifizierte Urgewalt zu, donnerte den Ball zum 4:0 (48.) in die Maschen.
Sasa Kalajdzic 4
Kam in Minute 63, bei vielen Chancen diesmal nicht im Glück (68., 71., 73.).
Krystof Danek 4
Mit ihm rollte die Offensiv-Lawine weiter.
Daniel Elfadli 4
Machte staubig seinen Job.
Christoph Lang 0
Zu kurz eingesetzt.
Alessandro Schöpf 0
Zu kurz eingesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.