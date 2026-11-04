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4:0 gegen Bratislava

LASK-Noten: Super-Däne krönte Linzer Top-Kollektiv

Champions League
04.11.2026 05:55
Kasper Jörgensen erzielte einen Doppelpack –leitete den LASK-Sieg ein.
Kasper Jörgensen erzielte einen Doppelpack –leitete den LASK-Sieg ein.(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Der LASK feierte mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava den ersten Heimsieg in der Champions League. Hier gibt es die Noten für die Linzer.

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NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

Lukas Jungwirth 4
Hatte einen ruhigen Abend. Wenn er mal geprüft wurde (41.), war er zur Stelle.

Kasper Jörgensen 6
Traf nach Usor-Ecke per Kopf zum 1:0 (19.) und versenkte einen Freistoß zum 2:0 (37.). LASK-Herz, was willst du mehr?

Andres Andrade 4
Zweikampfstark, hatte per Kopf eine Chance, ein Patzer (22.) blieb unbestraft.

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Xavier Mbuyamba 4
Klärte fair aber so wuchtig, dass Camara einen Salto schlug, raus musste (31.).

Joao Victor Tornich 4
Wackelte (ohne Folgen) nur bei einem langen Ball (8.). War auch offensiv präsent – vor Ljubicic’ 3:0 am Ball.

Ivan Dibango 4
Versuchte offensiv Akzente zu setzen.

Melayro Bogarde 4
Stopfte im Zentrum unermüdlich Löcher und putzte hinten aus.

Robert Ljubicic 5
Staubte infolge einer Ecke zum 3:0 ab (44.), auch ansonsten umtriebig.

Sascha Horvath 5
Ballsicherer, spielintelligenter Taktgeber, dessen Ecke zum 3:0 führte.

Moses Usor 6
Beweglich, anspielbar, suchte Abschlüsse (18., 32.), Top-Ecken, eine führte zum 1:0 (19.). Hätte sich ein Tor verdient!

Samuel Adeniran 5
Sein erster Hammer ging übers Tor (14.), dann schlug die personifizierte Urgewalt zu, donnerte den Ball zum 4:0 (48.) in die Maschen.

Sasa Kalajdzic 4
Kam in Minute 63, bei vielen Chancen diesmal nicht im Glück (68., 71., 73.).

Krystof Danek 4
Mit ihm rollte die Offensiv-Lawine weiter.

Daniel Elfadli 4
Machte staubig seinen Job.

Christoph Lang 0
Zu kurz eingesetzt.

Alessandro Schöpf 0
Zu kurz eingesetzt.

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