Da geht was! Nächster CL-Gegner „grottenschlecht“

„Grottenschlecht“ habe sich der nächste Champions-League-Gegner des LASK laut Jan Age Fjörtoft präsentiert. Der ehemalige Stürmer traut den Oberösterreichern den Aufstieg in die Play-offs zu.
„Sie hätten sieben oder acht schießen müssen oder können, aber trotzdem, 4:0 in der Champions League, auch gegen Bratislava, das ist ein top, top Ergebnis“, analysierte Fjörtoft den Sieg gegen Slovan Bratislava bei Sky. Vor dem nächsten Duell gegen Bodö/Glimt müsse sich die Truppe von Didi Kühbauer nicht fürchten, so der 59-Jährige weiter: „Jetzt haben die alle Chancen, weiterzukommen, weil ich habe Bodö/Glimt gesehen, das ist das nächste Spiel, und die waren grottenschlecht.“
Motiviert dank Kantersieg
Gegen LOSC Lille waren die Norweger nicht über ein 0:0 hinausgekommen, hinzu kamen bislang ein Sieg und zwei Niederlagen. Deutlich besser sieht Fjörtoft die Form des LASK – zumal der 4:0-Sieg gegen Bratislava für einen ordentlichen Schub Motivation sorgen dürfte.
„Sie bauen dieses Selbstvertrauen, weil sie spielen in der Champions League, sie schießen vier Tore und wissen, sie könnten sieben oder acht schießen, das bringt dich weiter. Didi Kühbauer hat es geschafft, ein Team zu bauen und das finde ich Weltklasse“, traut der Experte dem österreichischen Meister Großes zu.
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