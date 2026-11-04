Da geht was! Nächster CL-Gegner „grottenschlecht“

„Sie hätten sieben oder acht schießen müssen oder können, aber trotzdem, 4:0 in der Champions League, auch gegen Bratislava, das ist ein top, top Ergebnis“, analysierte Fjörtoft den Sieg gegen Slovan Bratislava bei Sky. Vor dem nächsten Duell gegen Bodö/Glimt müsse sich die Truppe von Didi Kühbauer nicht fürchten, so der 59-Jährige weiter: „Jetzt haben die alle Chancen, weiterzukommen, weil ich habe Bodö/Glimt gesehen, das ist das nächste Spiel, und die waren grottenschlecht.“