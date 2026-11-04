Sieben Jahre Haft für Angriff mit Bierflasche

Opfer war bei Streit unbeteiligt gewesen

Der Fall hatte im Sommer für große Aufregung und eine Debatte um die Sicherheit am Linzer Hauptbahnhof und ein Alkoholverbot gesorgt. Es hatte ursprünglich zur Mittagszeit einen Streit zwischen dem Serben und einem 41-Jährigen gegeben. Der Angeklagte soll dann der unbeteiligten 26-Jährigen mit der Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben.