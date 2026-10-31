Caro Fux: „Mein Papa dachte ich dreh jetzt durch“

Wie hat deine Familie damals auf diesen Neuanfang reagiert?

Da gab es ganz viele Fragezeichen. Meine Mitmenschen und meine Familie haben sich gedacht: „Was macht die jetzt?“ Mein Papa hat einfach geglaubt, ich drehe jetzt durch, weil ich Musik mache. Aber es ist cool, dass ich heute sagen kann: Es hat geklappt! Es gibt Menschen, die meine Songs hören wollen und zu meinen Konzerten kommen.

Am Freitag ist auch deine neue Single „Stü“ erschienen. Nach deinen eher frechen und energiegeladenen Songs schlägst du damit plötzlich ganz ruhige Töne an. Was steckt dahinter?

Es ist eigentlich lustig. Ich bin natürlich mit „Aff im Kopf“ und Liedern bekannt geworden, die laut, wild und ein bisschen frech sind. Aber alle Menschen, die mich schon länger kennen, wissen, dass es auch eine ganz nachdenkliche und besinnliche Seite in mir gibt. Die kann ich meistens erst im Winter so richtig ausleben. Wenn alles ruhiger wird und es draußen schon um fünf Uhr finster ist, dann halte ich inne und besinne mich wieder auf die Dinge, die für mich wirklich wichtig sind. Genau das habe ich auch in diesem Lied verarbeitet.

Und was sind diese wichtigen Dinge für dich?

Vor allem meine Familie und meine Freunde. Zu Weihnachten komme ich immer heim zu meinen Eltern auf den Bauernhof. Dort sind meine Geschwister und meine Oma, und wir haben jedes Jahr die gleichen Rituale. Das ist einfach so wohltuend und tut mir unglaublich gut. Da komme ich wirklich runter. Ich mag diese stillen Momente, weil man dann merkt, was im Leben wirklich zählt. Ich glaube, es sind diese kleinen Augenblicke, die unser Leben ausmachen.