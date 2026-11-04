16-Jähriger muss nach Raub nur 36,20 Euro zahlen

„Sie waren gut beraten, dass Sie heute die Wahrheit gesagt haben“

Vor Richterin Kathrin Feurle behauptet der Angeklagte zunächst, er habe Mitleid bekommen, als das Opfer zu weinen begann, und ihm 50 Euro wieder ausgehändigt. Der Schüler widerspricht: Ein anderer habe ihm das Geld zurückgegeben. Die restlichen 50 Euro seien verschwunden. Verteidiger Clemens Haller bittet in weiterer Folge um eine Unterbrechung. Danach ist sein Mandant geständig und bereit, die fehlenden 50 Euro zu ersetzen. Die Staatsanwältin goutiert das: „Sie waren gut beraten, dass Sie heute die Wahrheit gesagt haben.“