Thomas Stipsits als René Benko: Funktioniert das?

Alt-Mime Heino Ferch spielt den real nicht existierenden „Einflüsterer“, den Schatten, der Benko dabei begleitete, was ihn letztlich zu dem machte, was er heute ist und wo er (bislang) geendet hat. Patricia Aulitzky verkörpert Nathalie Benko. Dabei gilt jedenfalls: Man muss in der Causa firm sein, sonst sind die Sprünge zwischen den Zeiten und Orten wild und für gewöhnlich eher getragene 20.15 Uhr-Hauptabend-Formate gewagt. Doch der Stoff trägt’s, der (im wahrsten Sinne des Wortes) Fall des René Benko sowieso . . .